Число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Северский район Краснодарского края увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в телеграм-канале .

«Одного человека госпитализировали. Остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь». — отметили в сообщении.

Обломки БПЛА нашли по семи адресам в поселке городского типа Ильском и по 21 адресу — в Афипском. Они повредили окна, кровли и навесы как в жилых домах, так и в коммерческих зданиях.

Также пострадал газопровод, 94 многоквартирных дома остались без газоснабжения. Аварийные службы уже занялись устранением повреждений.

Кроме того, фрагменты беспилотников нашли в пригороде Краснодара, здесь никто не пострадал.

Ранее оперштаб сообщал о четверых пострадавших в Северском районе. Также возникло возгорание на двух предприятиях.