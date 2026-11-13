Фейк: в Ростовской области возникли проблемы с топливом, а средства ПВО передали Москве

В Сети появились сообщения, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь якобы рассказал о проблемах с поставками топлива в регион и передаче всех средств ПВО Москве. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях распространились посты о том, что руководитель Ростовской области сделал несколько важных заявлений. В качестве доказательства авторы текста приложили видео обращения губернатора. В ролике он говорит о том, что мост через Миус закрыли, с поставками топлива и продовольствия возникли проблемы, заводы останавливаются, а логистика нарушилась.

Также Слюсарь якобы подтвердил, что все средства противовоздушной обороны отправили в Москву по директиве российского Генштаба.

«Вы должны понимать, что ситуация в Ростове сейчас чрезвычайная. Ответные удары по нашим мостам просто парализовали нас. На сегодняшний день мост через Миус полностью закрыт. Мы признаем колоссальное разрушение», — отметил губернатор на видео.

Он призвал жителей набраться терпения и добавил, что регион оказался просто отрезанным.

«О том, что нам прилетит ответ, мы все догадывались. А Москва определенно это знала, но не предприняла никаких решений. По решению Москвы у нас забрали полностью все системы ПВО, согласно директиве Генштаба ВС РФ. Мы остались полностью без защиты. Наша экономика разрушена, транспортное сообщение парализовано, предприятия теряют деньги, поставки срываются», — подчеркнул Слюсарь в распространенной записи.