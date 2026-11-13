Фейк: в Ростовской области возникли проблемы с топливом, а средства ПВО передали Москве
Сообщения о передаче Москве всех систем ПВО Ростовской области опровергли
В Сети появились сообщения, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь якобы рассказал о проблемах с поставками топлива в регион и передаче всех средств ПВО Москве. Эта информация оказалась недостоверной.
Фейк
В соцсетях распространились посты о том, что руководитель Ростовской области сделал несколько важных заявлений. В качестве доказательства авторы текста приложили видео обращения губернатора. В ролике он говорит о том, что мост через Миус закрыли, с поставками топлива и продовольствия возникли проблемы, заводы останавливаются, а логистика нарушилась.
Также Слюсарь якобы подтвердил, что все средства противовоздушной обороны отправили в Москву по директиве российского Генштаба.
«Вы должны понимать, что ситуация в Ростове сейчас чрезвычайная. Ответные удары по нашим мостам просто парализовали нас. На сегодняшний день мост через Миус полностью закрыт. Мы признаем колоссальное разрушение», — отметил губернатор на видео.
Он призвал жителей набраться терпения и добавил, что регион оказался просто отрезанным.
«О том, что нам прилетит ответ, мы все догадывались. А Москва определенно это знала, но не предприняла никаких решений. По решению Москвы у нас забрали полностью все системы ПВО, согласно директиве Генштаба ВС РФ. Мы остались полностью без защиты. Наша экономика разрушена, транспортное сообщение парализовано, предприятия теряют деньги, поставки срываются», — подчеркнул Слюсарь в распространенной записи.
Правда
На самом деле видео, которое появилось в соцсетях, — дипфейк. Озвученные в нем тезисы о «передаче всех ПВО Москве» и «полном параличе региона» не соответствуют действительности.
Злоумышленники сгенерировали ролик с помощью технологий подмены лица и синтеза речи. В качестве исходного видео они взяли официальное видеообращение врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с поздравлением жителей с Днем народного единства от 4 ноября 2026 года.
На кадрах в соцсетях можно заметить рассинхронизацию артикуляции губ с речью, а также неестественную мимику, монотонный роботизированный тембр голоса, а также размытие контура лица и шеи при движении.
Основой для этого информационного вброса послужило реальное ЧП 8 ноября 2026 года, когда из-за налета БПЛА повредилось дорожное покрытие и строительная техника на мосту через реку Миус (трасса Р-280). Несмотря на случившееся, движение на участке оперативно перенаправили по объездным путям, никакого «отрезания региона», остановки предприятий или топливного кризиса не произошло.
Утверждение о вывозе всех комплексов из Ростовской области в Москву по «директиве Генштаба» тоже ложно. Подразделения ПВО продолжают регулярно нести боевое дежурство и отражать атаки непосредственно над территорией региона. Подтверждением этого могут служить регулярные сводки о нейтрализации БПЛА над регионом.
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