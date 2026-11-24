Сухогруз «Спарта II», пострадавший при атаке беспилотников, отбуксировали из Финского залива на безопасную якорную стоянку в порту Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Буксировку выполнило аварийно-спасательное судно «Мурман» Морспасслужбы. На протяжении всего пути с двух судов конструкции аварийного сухогруза непрерывно охлаждали, чтобы предотвратить повторное возгорание.

На рейде пострадавшее судно встретила спасательная группировка с водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием. Они займутся окончательным устранением угрозы повторного пожара.

Перед началом перемещения экипаж пострадавшего судна эвакуировали на борт МФАСС «Спасатель Карев».

«Пограничная охрана Финляндии поблагодарила российских морских спасателей за проведенную операцию», — отметили в ведомстве.

Два беспилотника атаковали сухогруз нейтральных водах Финского залива 21 ноября. В Финляндии признали украинский след в этом теракте.