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    Беспилотник разрушил дом под Белгородом, погибли три человека

    Фото: РИА «Новости»

    Из-за атаки беспилотника разрушился и загорелся дом в поселке Пролетарский, на месте обнаружили тела трех человек. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

    Спасатели нашли тело мужчины. Позже стало известно, что погибла его жена и 24-летняя дочь.

    «Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметили в оперштабе.

    Еще один человек получил ранение мягких тканей головы. Мужчине оказали медпомощь на месте, от госпитализации он отказался.

    Ранее украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Самарскую область. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил, что под удар попало промышленное предприятие.

    В результате налета погибли четыре человека, есть пострадавшие. Семьям жертв атаки окажут всю возможную поддержку. В связи с ЧП в области развернули оперативный штаб.

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