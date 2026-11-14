Беспилотник разрушил дом под Белгородом, погибли три человека

Из-за атаки беспилотника разрушился и загорелся дом в поселке Пролетарский, на месте обнаружили тела трех человек. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

Спасатели нашли тело мужчины. Позже стало известно, что погибла его жена и 24-летняя дочь.

«Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметили в оперштабе.

Еще один человек получил ранение мягких тканей головы. Мужчине оказали медпомощь на месте, от госпитализации он отказался.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Самарскую область. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил, что под удар попало промышленное предприятие.

В результате налета погибли четыре человека, есть пострадавшие. Семьям жертв атаки окажут всю возможную поддержку. В связи с ЧП в области развернули оперативный штаб.