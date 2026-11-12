ВС России поразили в прибрежных водах Крыма безэкипажный катер ВСУ

Российские военные поразили в прибрежных водах Крыма безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БЭК направлялся в сторону российского побережья, отметили в ведомстве. Катер обнаружил в акватории Черного моря расчет БПЛА центра «Рубикон», оператор ударного беспилотника точным попаданием уничтожил вражеский аппарат.

Министерство поделилось кадрами с дрона, на которых видно, как он сближается с катером перед нанесением удара.

Ранее российская армия нанесла удары по военным аэродромам Украины. По целям отработала оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.