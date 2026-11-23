Новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому вопросу состоится в скором времени. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности», — отметил он.

Предыдущие переговоры представителей России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны смогли приблизиться к миру, отметил глава российской делегации Владимир Мединский.

Центральной темой встречи стала безопасность Европы после окончания конфликта. Россия и Украина договорились об обмене пленными.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении добиться более масштабного перемирия между Украиной и Россией. За основу он хочет взять успешную гуманитарную миссию в Алешках.