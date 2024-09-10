Управляемую авиабомбу ВСУ сбили над Курской областью

В небе над Курской области российские силы ПВО сбили украинскую управляемую авиационную бомбу. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

Он поблагодарил военных за работу.

Накануне в Курской области уже произошел аналогичный случай. Тогда бомбу тоже удалось сбить.

Утром 10 сентября Минобороны сообщило, что системами ПВО над территорией России за ночь уничтожили 144 беспилотника, половину из которых — над Брянской областью, еще 20 — над Московской и 14 — над Курской.

Ранее российский офицер Александр Данилов рассказал, что в планы украинской армии входило дойти до Курска, ради чего к операции привлекли иностранных наемников и амнистированных заключенных.