Управляемую авиабомбу ВСУ сбили над Курской областью

Утром 10 сентября Минобороны сообщило, что системами ПВО над территорией России за ночь уничтожили 144 беспилотника, половину из которых — над Брянской областью, еще 20 — над Московской и 14 — над Курской.
Ранее российский офицер Александр Данилов рассказал, что в планы украинской армии входило дойти до Курска, ради чего к операции привлекли иностранных наемников и амнистированных заключенных.
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