За ночь над территорией России сбили 144 украинских беспилотника

Средства ПВО в течение ночи сбили над российскими регионами 144 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны.

Противник пытался совершить террористическую атаку на объектах, расположенных в девяти регионах России.

Средстве ПВО сбили над Брянской областью 72 беспилотника, над территорией Московской области — 20 БПЛА, еще 14 уничтожили в Курской области и 13 в Тульской области.

Кроме того, восемь дронов сбили над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области, пять — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.