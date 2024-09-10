Командование Вооруженных сил Украины привлекло к операции в Курской области иностранных наемников и амнистированных заключенных. Руководство приказало им дойти до Курска, сообщил РИА «Новости» командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов.

Один из пленных рассказал российским военным, что специально для участия в нападении власти амнистировали большое количество заключенных. Данилов сообщил, что среди бойцов ВСУ заметили также темнокожих иностранных наемников.

«Пленный тоже говорил, подтверждал, что командование им говорило убивать и женщин, и детей, и мужчин. Можете позволять себе все, что хотите. <…> Я про это у него лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска», — сказал он.

Данилов добавил, что при нападении на Курскую область ВСУ запустили дроны с колонками, которые призывали российских военных сдаться в плен. Офицер отметил, что боевики сжигали дома подвешенными к спине огнеметами, поэтому операция напоминала очевидцам Великую Отечественную войну.

Почти каждый день участники операции сдаются в российский плен, сообщил RT один из солдат. По его словам, на стороне ВСУ сражаются американцы и французы.