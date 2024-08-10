Украина пожаловалась на российские гибриды бомбы и ракеты

Глава ОВА Артюха: Россия ударила по Сумам гибридом бомбы и ракеты

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России ударили по Сумам гибридом бомбы и ракеты. Заявление главы Сумской областной военной администрации Владимир Артюх опубликовало украинское издание «Страна.ua».

«[Противник] впервые применил новые бомбы — универсальные межвидовые планирующие боеприпасы, определенный гибрид между бомбой и ракетой», — сказал он в эфире телемарафона.

По словам главы военной администрации, всего российская сторона выпустила 11 таких снарядов. Он отметил, что эти гибридные бомбы точнее и преодолевают расстояние в два раза больше обычных. До этого украинские паблики сообщали о взрывах в городе.

Ранее российские войска ударили по подразделению ВСУ под Сумами, где находились 400 боевиков. В результате атаки российские военные полностью уничтожили склад с боеприпасами. Также в Сумской области заметили западных трансплантологов. В подполье предположили, что раненых военных «распотрошат на органы».

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