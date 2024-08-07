«На органы». Западные трансплантологи прибыли в Сумскую область после срыва атаки ВСУ

Координатор Лебедев: в Сумской области заметили западных трансплантологов

Фото: РИА «Новости»

Западные трансплантологи прибыли в Сумскую область после срыва атаки ВСУ под Курском. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

По его информации, рядом с линией боев в Сумской области проехали медицинские машины западного производства, размер которых сравним с пятитонным грузовиком.

«Наши медики, кто работает на Украине и общается с нами, говорят, что там — иностранные медики. И хоть своими глазами не видели, но уверены, что поехали потрошить раненых бандеровцев на органы», — сказал Лебедев.

Он отметил, что в морги на освидетельствование периодически привозили трупы украинских военных, в которых не было органов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что войска Украины задействовали последние резервы на границе с Курской областью. По его словам, после их поражения российские военные выйдут «на финишную прямую» завершения СВО.

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