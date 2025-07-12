Житель Прокопьевска показал, как убил студентку и спрятал тело

Подозреваемый в убийстве 19-летней студентки в Прокопьевске арестован до 10 сентября 2025 года. Он рассказал следователям, как совершил преступление. Кадры следственных действий показала пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области — Кузбассу.

Родственники девушки 7 июля заявили в полицию об исчезновении. До этого от нее продолжали приходить сообщения — выяснилось, что их писал ее 22-летний знакомый, обвиняемый в убийстве. Правоохранители задержали парня.

«Под тяжестью неопровержимых доказательств, на допросе следователю фигурант подтвердил свою причастность к исчезновению девушки. В ходе проверки показаний на месте показал, где спрятал тело погибшей», — сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, 6 июля обвиняемый пришел к ней домой и из личной неприязни сначала ударил по голове, затем ножом перерезал горло. Убийца на время ушел из квартиры, затем вернулся, завернул тело в плед и увез на одолженной у знакомого машине в лес. Спрятав останки, он пустился в бега. Рудничный районный суд арестовал его на два месяца.