В Сумской области российские войска ударили по украинскому подразделению, в составе которого находились 400 человек. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что удары нанесли ночью и утром. В результате атаки российские военные полностью уничтожили склад с боеприпасами в пригороде Сум.

«Накрыли личный состав в большой шайке, более четырех сотен. Кто выжил — пока не в курсе», — подчеркнул собеседник агентства.

Также в Сумской области заметили западных трансплантологов. По словам Лебедева, они прибыли туда после сорвавшейся атаки ВСУ под Курском. В морги, как уточнил подпольщик, на освидетельствование уже привозили трупы украинских бойцов, в которых не было органов.

Накануне боевики ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Врио главы Курской области Алексей Смирнов уточнил, что обстановка на границе напряженная, но контролируемая.