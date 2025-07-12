Соревнования в честь Героя СССР Владимира Владимирова прошли в Химках

Спортивно-патриотические соревнования ко дню рождения советского военачальника, лейтенанта, Героя Советского Союза Владимира Владимирова провели на территории лицея № 10 в Химках. Спикеры прочитали участникам лекцию о его боевых заслугах.

Спортсмены провели показательные выступления по стрельбе из лука. К мероприятию присоединились ветеран боевых действий, полковник запаса Станислав Синдеев и муниципальный депутат Артур Каримов.

«Владимир Владимиров настоящий герой своего времени. Во время войны он проявил храбрость и самоотверженность, которые помогли ему одержать важные победы. История его жизни и подвигов очень вдохновляет и напоминает нам, что сила духа и долг перед страной важнее всего», — поделился Артур Каримов.

Депутат отметил, что в Химках поддерживают бойцов спецоперации. Местное отделение Ассоциации ветеранов СВО помогает тем, кто вернулся с фронта. Специалисты направляют их на обучение и помогают в трудоустройстве. Ветераны активно участвуют во встречах с жителями города и школьниками, разъясняют текущую ситуацию на фронтах и проводят масштабную воспитательно-патриотическую работу.

«Мы бережно относимся к сохранению памяти о героях, ведь их подвиги — неотъемлемая часть нашей истории и источник силы для будущих поколений. Важно, чтобы молодежь знала и гордилась этими примерами мужества и самоотверженности», — отметила Юлия Мамай.

Лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп напомнила, что в Химках создают виртуальный музей, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В нем будут собраны разные экспонаты времен войны и записи голосов ветеранов.