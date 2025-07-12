МЧС объявило эвакуацию в Чите из-за угрозы подтопления

В Чите объявили эвакуацию жителей дач из-за подъема уровня воды в реке. Угроза подтопления возникла в районе СНТ «Островок», сообщила пресс-служба МЧС по Забайкальскому краю.
Ведомство превентивно оповестило граждан о возможных ЧП. Владельцев дачных участков призвали незамедлительно уехать из СНТ. В МЧС напомнили, что с собой необходимо взять ценные вещи, документы и домашних животных.
«Если вы не можете самостоятельно покинуть кооператив, звоните по телефону 112», — добавили в пресс-службе.
Ранее жилые дома затопило в Хакасии. В Черногорске из-за мощных ливней вода не уходила с крыш и попала в подъезды, жильцам из соображений безопасности пришлось отключить электричество. Городская администрация ввела режим повышенной готовности.
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