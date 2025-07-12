Направления программы «Успех в единстве поколений» расширят в Химках

В Химках на заседании координационного Совета обсудили расширение патриотической программы «Успех в единстве поколений». На данный момент количество лекторов превышает 200 человек. Было принято решение привлечь к проведению лекций ветеранов СВО.

Программа «Успех в единстве поколений» создана для того, чтобы вовлечь жителей в культурную и историческую жизнь города, региона и страны. Решено пригласить новых спикеров — участников специальной военной операции.

«Неоднократно посещала мероприятия. И, знаете, всегда, когда на сцену приглашают участников боевых действий, зал замирает. Все начинают охотно впитывать информацию о жизненном пути выступающего ветерана. Поэтому с уверенностью могу сказать, что эта инициатива крайне актуальна и востребована», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Лекторы — жители Химок из разных сфер деятельности, в том числе педагоги, краеведы, представители культуры и участники боевых действий — члены химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, «Боевого Братства» и других организаций. Общее количество участников программы превышает 200 человек.

«Популяризация истории нашей страны среди населения не может не радовать. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. В условиях проведения специальной военной операции особенно важным является развитие национального патриотизма. Ведь только так мы сможем противостоять врагу и не дать ему переписать историческую правду», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Горожанам рассказывают о выдающихся соотечественниках и их славных делах, сделанных во имя Родины, проходят лекции, кинопоказы и спортивные соревнования.