Жителя Техаса задержали за угрозы Трампу в соцсети

Правоохранители задержали в городе Сан-Антонио местного жителя, который в соцсети Facebook* пообещал убить президента США Дональду Трампу. Об этом сообщил офис прокурора Западного округа Техаса.
По его данным, 52-летний гражданин оставил комментарий под публикацией о поездке Трампа в штат. Американец написал «я не промахнусь» и прикрепил фото главы государства в день покушения 13 июля 2024 года.
К другой публикации он добавил снимок штурмовой винтовки и заряженных магазинов.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что после покушения в Пенсильвании Трамп тщательно обследовался у врачей. Он сделал компьютерную томографию и запросил снимок, хотя получил только ранение уха.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
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