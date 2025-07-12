В Госдуме предложили начислять баллы к пенсии за воспитание внуков

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил начислять пенсионные баллы за воспитание внуков. Свое обращение с инициативой он направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Он отметил, что в сложной демографической обстановке особую поддержку государства должны получать большие семьи, где старшее поколение активно участвует в воспитании и иногда помогает содержать внуков.

«Мы предлагаем этой категории граждан России независимо от возраста дополнительно начислять баллы, используемые для расчета страховой пенсии», — отметил парламентарий.

Лидер СРЗП рассказал, что за одного внука или внучку граждане будут получать 1,8 пенсионного коэффициента в год. Чем больше внуков, тем больше баллов добавится к пенсии.

«Это хороший повод увеличить пенсии многим нашим согражданам. Причем за первым шагом в этом направлении должны последовать более адресные и масштабные меры поддержки бабушек и дедушек», — заключил Миронов.

Ранее в России предложили провести «коммунальную амнистию» для малоимущих многодетных семей. Льготу хотят предоставить семьям с доходом ниже величины прожиточного минимума.