Уиткофф заявил, что обмен пленными между РФ и Украиной говорит о прогрессе в урегулировании конфликта

Уиткофф: обмен пленными между РФ и Украиной говорит о прогрессе в урегулировании

Анонсированный масштабный обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе в урегулировании конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, его слова привел ТАСС .

«Это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта», — сказал Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он также отметил, что передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому информацию о контактах с Путиным.

Ранее спецпосланник американского президента отметил: он надеется, что после трехсторонних переговоров Украина и Россия приблизились к миру. Вместе с Джаредом Кушнером он прибыл в российскую столицу, чтобы обсудить с Владимиром Путиным итоги консультаций в Абу-Даби. Основной темой стала будущая архитектура безопасности в Европе.

Джаред Кушнер и глава российской делегации Владимир Мединский высоко оценили переговорный процесс. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил: на встрече сформировалась основа для дальнейшей работы.