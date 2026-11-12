Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль. Об этом сообщил ТАСС .

Предварительные консультации с эмиссарами Белого Дома провел помощник российского лидера Юрий Ушаков. В планах переговорщиков — встреча с президентом Владимиром Путиным.

Ранее журналист ИС «Вести» Александр Христенко сообщал, что официально прием у первого лица государства назначили на 12:00, но время может сдвинуться. Он добавил, что Уиткофф и Кушнер ждут сигнала из администрации президента, чтобы отправиться в Кремль.

На встрече обсудят итоги трехсторонних переговоров, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби. По мнению участников, Украине и России удалось продвинуться к миру.