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    Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль

    Фото: РИА «Новости»

    Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль. Об этом сообщил ТАСС.

    Предварительные консультации с эмиссарами Белого Дома провел помощник российского лидера Юрий Ушаков. В планах переговорщиков — встреча с президентом Владимиром Путиным.

    Ранее журналист ИС «Вести» Александр Христенко сообщал, что официально прием у первого лица государства назначили на 12:00, но время может сдвинуться. Он добавил, что Уиткофф и Кушнер ждут сигнала из администрации президента, чтобы отправиться в Кремль.

    На встрече обсудят итоги трехсторонних переговоров, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби. По мнению участников, Украине и России удалось продвинуться к миру.

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