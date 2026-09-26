Песков оценил, насколько хорошо Зеленский помнит русский язык

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил, насколько хорошо украинский лидер Владимир Зеленский владеет русским языком. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с ИС «Вести» .

«Хорошо, что господин Зеленский помнит исконный русский язык», — сказал Песков.

Так он отреагировал на слова украинского президента о возможной поездке в Москву для переговоров. Тот заявил журналистам, что прибудет в российскую столицу «на ракете».

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала лидера Украины за переход на русский язык во время ответа на неудобный вопрос. Она отметила, что именно президент ранее поддержал запрет на использование русского языка в школах и больницах страны, и посоветовала ему, если он все же говорит по-русски, цитировать классиков.