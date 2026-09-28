Сотрудники Службы безопасности Украины замучили настоящих лидеров страны с 2014 по 2018 год. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, население Украины не может подняться против власти в стране, потому что настоящих лидеров замучили в застенках СБУ.

«И это произошло еще в период, наверное, с 2014 по 2017–2018 годы, еще при [бывшем президенте Украины Петре] Порошенко», — отметил глава ДНР.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский окончательно узурпировал и растоптал власть, заключил Пушилин.

Ранее в пророссийском подполье заявили, что украинские силовики вышли из-под контроля властей.