Трамп объяснил, почему Украина отказалась от покупки у США мощных боеприпасов

Украинский президент Владимир Зеленский отказался закупать у США мощные боеприпасы, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на журнал Time.

«У нас есть боеприпасы, которые Зеленский отказался покупать, но это очень мощные боеприпасы. Он не стал их брать, потому что у него нет самолетов и других вещей, которые нужны для этих боеприпасов», — отметил глава Белого дома.

Президенты Украины и США встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. На публичной части встречи на вопросы журналистов отвечал только Трамп, полностью перехвативший инициативу.