360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Трамп объяснил, почему Украина отказалась от покупки у США мощных боеприпасов

    Ministry of Defense of Ukraine
    Фото: Ministry of Defense of Ukraine

    Украинский президент Владимир Зеленский отказался закупать у США мощные боеприпасы, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на журнал Time.

    «У нас есть боеприпасы, которые Зеленский отказался покупать, но это очень мощные боеприпасы. Он не стал их брать, потому что у него нет самолетов и других вещей, которые нужны для этих боеприпасов», — отметил глава Белого дома.

    Президенты Украины и США встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. На публичной части встречи на вопросы журналистов отвечал только Трамп, полностью перехвативший инициативу.

    Читайте также

    В США признали, что Украина ударами по российским НПЗ спровоцировала напряженность в мире

    Трамп заявил о согласии Зеленского сократить удары по российским НПЗ

    Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Трамп призвал Зеленского поехать в Москву

    В США признали, что Украина ударами по российским НПЗ спровоцировала напряженность в мире

    Трамп заявил о согласии Зеленского сократить удары по российским НПЗ

    Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Трамп призвал Зеленского поехать в Москву