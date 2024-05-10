Три украинских дрона уничтожили над Брянской областью | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 02:02 Три украинских дрона уничтожили над Брянской областью РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил глава региона.

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До этого силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ над Клинцовским районом. Там тоже обошлось без пострадавших и разрушений.

Несколько дней назад украинские боевики обстреляли два села в Климовского районе — Горожанка Суземского и Новые Юрковичи. В первом населенном пункте пострадало одно частное домовладение, а во втором — административное здание.

В конце апреля силы ПВО сбили четыре украинских дрона над Севским районом. Всего в тот день, как напомнил телеканал «Звезда», российские военные ликвидировали пять беспилотников ВСУ, причем два из них были самолетного типа.