Четыре беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью | 360°

28 апреля 2024, 01:11
Четыре беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью
Губернатор Богомаз сообщил о сбитых над Брянской областью четырех дронах ВСУ
Российские военные сбили четыре вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
«Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожили силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом», — отметил он.
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По словам Богомаза, после взрыва разрушений на территории региона не зафиксировали. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы.
В минувшую пятницу в селе Курковичи Брянской области умерла женщина, которая получила ранения после атаки ВСУ на гражданский автобус.
Накануне ВСУ обстреляли пассажирский автобус в Стародубском муниципальном округе. В больницу с ранениями попали четыре человека, в том числе школьник 14 лет.
Также стало известно о гибели жителя села Коровяковка в Курской области п осле очередного обстрела со стороны украинских националистов. Повреждения также получили пять домов.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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