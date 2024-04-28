Четыре беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 01:11 Четыре беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью Губернатор Богомаз сообщил о сбитых над Брянской областью четырех дронах ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные сбили четыре вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожили силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом», — отметил он.

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По словам Богомаза, после взрыва разрушений на территории региона не зафиксировали. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы.

В минувшую пятницу в селе Курковичи Брянской области умерла женщина, которая получила ранения после атаки ВСУ на гражданский автобус.

Накануне ВСУ обстреляли пассажирский автобус в Стародубском муниципальном округе. В больницу с ранениями попали четыре человека, в том числе школьник 14 лет.

Также стало известно о гибели жителя села Коровяковка в Курской области п осле очередного обстрела со стороны украинских националистов. Повреждения также получили пять домов.