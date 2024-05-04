ВСУ обстреляли два села в Брянской области | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 22:41 ВСУ обстреляли два села в Брянской области Богомаз: украинские боевики обстреляли два села в Брянской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли два села в Брянской области. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что атаке подверглись населенные пункты Горожанка Суземского и Новые Юрковичи Климовского районов.

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В первом случае украинские боевики повредили одно частное домовладение, а во втором — административное здание. На места происшествий выехали оперативные службы, подчеркнул Богомаз.

Ранее он сообщил, что 28 апреля российские военные сбили четыре вражеских БПЛА над территорией Брянской области. По словам Богомаза, разрушений на территории региона не зафиксировали.

В минувшую пятницу в селе Курковичи Брянской области умерла женщина, которая получила ранения после атаки ВСУ на гражданский автобус.