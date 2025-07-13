Курс тактической медицины провели для волонтеров в Химках

В Культурном центре «Восход» в Химках прошел курс тактической медицины и первой помощи в экстремальных ситуациях. Прослушать лекцию собрались волонтеры молодежного объединения «Движение первых».
Преподаватель Академии региональной безопасности, психолог и действующий сотрудник Министерства внутренних дел России Анастасия Барышева поделилась с ребятами опытом и дала практические советы по оказанию первой помощи. Собравшиеся узнали, как правильно обрабатывать раны и накладывать жгуты, проводить сердечно-легочную реанимацию, а также как действовать при непроходимости дыхательных путей. Ребятам рассказали и о видах травм и ранений. Отдельное внимание на встрече уделили грамотному поведению в толпе во время чрезвычайных ситуаций.
«Очень важно уметь оказывать первую помощь. Даже базовые навыки — наложение повязки, проведение сердечно-легочной реанимации или оказание помощи при эпилептическом припадке — могут спасти чью-то жизнь. Каждому стоит этому научиться», — отметила волонтер регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Анна Митюшова.
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