Путин вспомнил Ивана Грозного и Кромвеля в контексте информационных войн

Царя Ивана Грозного на Западе часто представляют тираном, забывая о зверствах английского полководца Оливера Кромвеля. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщило РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что многие западные историки умалчивают о нецивилизованности действий Кромвеля.

«Как только Иван Грозный сказал: „Нет, мы останемся православными“, — сразу возникла легенда, что он жестокий тиран, что он вообще сумасшедший и так далее. Хотя никто не вспоминает в таком контексте о том, что творил, скажем, Кромвель», — отметил Путин.

Ранее глава государства рассказал, что после распада СССР Запад продолжил наплевательски относиться к российским интересам. Он добавил, что со страной будут считаться только тогда, когда она является суверенной державой и может отстаивать свое будущее.

По мнению Путина, основой для противоречий между Европой и Россией стала не идеология, а геополитические интересы.