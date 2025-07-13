Гидроцикл и речной трамвай столкнулись в Воронежской области

В Воронежской области следователи выясняют детали столкновения гидроцикла и речного трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Вечером 12 июля на Воронежском водохранилище в Воронежской области гидроцикл столкнулся с речным трамваем. На борту трамвая находились два пассажира. Водитель гидроцикла получил травмы и попал в больницу. Пассажиры и водитель трамвая не пострадали.

«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе.

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