В Воронежской области следователи выясняют детали столкновения гидроцикла и речного трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
Вечером 12 июля на Воронежском водохранилище в Воронежской области гидроцикл столкнулся с речным трамваем. На борту трамвая находились два пассажира. Водитель гидроцикла получил травмы и попал в больницу. Пассажиры и водитель трамвая не пострадали.
«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе.
Ранее женщину на сапборде затянуло под баржу на Иртыше в Омской области. Началась доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности на внутреннем водном транспорте.
Появились новые кадры из квартиры Путина в Кремле
Сообщения о госпитализации Дроздова опровергли
Лекция к 100-летию создания ТАСС прошла в Химках
Фотограф в Москве выиграл суд за использование фото щенят на маркетплейсе
Путин вспомнил Ивана Грозного и Кромвеля в контексте информационных войн
Гидроцикл и речной трамвай столкнулись в Воронежской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте