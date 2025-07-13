Пьяный петербуржец с палкой напал на настоятеля храма

В Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя. Он в нетрезвом состоянии с палкой напал на настоятеля храма при больнице, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Причина конфликта — замечание от прихожанки. Женщина указала на повреждение припаркованного автомобиля.

«Прихожане сумели пресечь действия дебошира. Священнослужитель серьезных травм не получил и от госпитализации отказался», — рассказали в МВД.

Полицейские задержали 43-летнего мужчину. Он был пьян и не мог внятно объяснить свои действия. В полиции на него завели административный протокол и отправили в спецприемник.

Правоохранители выяснили, что задержанный повредил машину, припаркованную у церкви. Когда две прихожанки сделали ему замечание, он ударил одну из них. Настоятель храма вступился за женщин, и это стало причиной нападения. Возбуждено уголовное дело по статье «побои».

Ранее настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское отец Игорь Ефремов зарезал напавшего на него местного жителя. Священнослужитель убил мужчину при самообороне.