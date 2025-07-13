Дроздова экстренно госпитализировали

Ведущего Николая Дроздова госпитализировали для проведения операции. Хирурги заменят ему коленные суставы на обеих ногах, сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, у легендарного ведущего программы «В мире животных» развился деформирующий гонартроз коленных суставов третьей степени.

Из-за болезни Дроздов испытывал сильные боли и хромоту, поэтому ему приходилось ходить с тростью. Ведущий-зоолог лечился с помощью лекарств и физиотерапии, но теперь решился на операцию, отметили в канале.

Ранее дочь Дроздова рассказала, что он вновь изучает испанский и занимается спортом. По ее словам, он по полчаса в день крутит велотренажер, а также остается позитивным и мотивированным человеком. Звезда передач о животных также занимается редактурой книги.