Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Вануату

У берегов островного государства Вануату в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Подземные толчки зафиксированы утром 13 июля, в 45 километрах к югу от столицы страны — Порт-Вилы. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее на этой неделе землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Южных Курил. Его эпицентр находился в 63 километрах к юго-востоку от села Головнино на острове Кунашир. На островах Шикотан и Кунашир могли почувствовать подземные толчки силой до двух баллов. Однако тревога цунами не объявлялась.