Врачи руками завели сердце раненного осколком бойца

РИА «Новости: военные врачи спасли раненого бойца с осколком в сердце

Военные врачи медслужбы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны спасли раненого российского бойца с осколком в груди. Об этом РИА «Новости» рассказала анестезиолог госпиталя с позывным Герда.

Солдата доставили к медикам с остановкой сердца. Реанимацию проводили в течение получаса.

«Думали, что ничего не получится, но его, можно сказать, оживили. Сердце застучало», — сказала Герда.

Она добавили, что ради спасения жизни бойца врачам пришлось вручную запустить сердце: медики открыли грудную клетку, доктор стал руками качать орган. Из сердца достали крупный осколок, спасение раненого можно назвать чудом, отметила анестезиолог.

Ранее российский военный сам спас себе жизнь, самостоятельно ампутировав поврежденную ступню после подрыва на мине. Врачи назвали бойца героем за мужество и хладнокровие.