Российские военные чудом выжили после удара ВСУ ракетами HIMARS

Боец Камень: подразделение уцелело при ударе двумя ракетами HIMARS по их позиции

ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS по позициям подразделения из группировки «Днепр». Российские военные чудом выжили при атаке, рассказал РИА «Новости» минометчик с позывным Камень.

Военнослужащий пояснил, что их подразделение базировалось на месте временной дислокации. Так случилось, что по ним прилетели сразу две ракеты HIMARS, которые сразу же сдетонировали.

«И, на удивление, у нас ни „двухсотых“ (погибших — прим. ред.), ни „трехсотых“ (раненых — прим. ред.), то есть ущерба было нанесено ноль ровно личному составу и технике», — сказал Камень.

По его словам, российские бойцы не получили ни ссадин, ни ушибов, ни осколочных ранений. Разве что у некоторых военных порвалась или чуть сгорела одежда, которая на улице сушилась. Камень назвал произошедшее настоящим чудом.

