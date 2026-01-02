Убегали по битому стеклу. Выжившие при атаке ВСУ в Хорлах рассказали о чудесном спасении

Пострадавшая в Хорлах: при взрыве ребенок отлетел к потолку и ударился о балку

Выжившие при атаке ВСУ на кафе в селе Хорлы люди рассказали, как убегали по битому стеклу. Видео опубликовали в Telegram-канале губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Мы были с ребенком в пяти метрах от взрыва, самый первый стол [в кафе]. Мой ребенок отлетел как лягушка к потолку, ударилась об балку и упала», — рассказала одна из пострадавших.

По ее словам, люди как могли убегали из кафе: через черный выход, по битому стеклу. Врачи достали у нее из левой ноги кучу стеклянных осколков. Осколками украинского дрона также посекло ее автомобиль.

Другая пострадавшая рассказала, что отдыхающие в кафе люди сначала не услышали взрывы, так как в заведении громко играла музыка. Ей повезло, что она стояла не у двери, поэтому и выжила. Ее подруга, которая находилась около входа в кафе, не спаслась.

«Чудом выжившие люди рассказывают страшные вещи. Женщины и дети в кафе и гостинице подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укрепленного бункера», — написал Сальдо.

Глава региона добавил, что власти окажут пострадавшим помощь в лечении и единовременную материальную поддержку.

Ранее Сальдо рассказал, что простые украинцы тоже скорбят по погибшим в селе Хорлы мирным жителям.