Абзац: российский боец с ранениями ног полз более 30 километров к сослуживцам

Участник спецоперации четыре для добирался до российских позиций ползком из-за ранения ног и остался жив. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала тетя военнослужащего.

Боец сражался на Краснолиманском направлении. Во время штурмовых действий он подорвался сразу на двух минах. Сослуживцы оказали ему на месте первую помощь, но ему пришлось самостоятельно добираться до тыла.

«Полз четыре дня до своих. В общей сложности плюс-минус 32 километра. Он держался благодаря силе духа», — отметила родственница.

Сейчас солдат находится на лечении в госпитале Воронежа, однако семья ждет его перевода в клинику Москвы из-за серьезности ранений. У военнослужащего есть супруга и двухлетний сын.

Ранее необычным случаем спасения в зоне спецоперации поделился российский танкист Антон Саверин из Таманской дивизии. После подрыва на мине он потерял ноги, но выжил благодаря взрывной волне, «запекшей» ему артерии.