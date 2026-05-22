Боец с позывным Волк чудом выжил, накрыв собой гранату ради спасения сослуживцев

Российский военнослужащий Алексей Волков с позывным Волк рассказал, что летом 2023 года его тяжело ранило на Купянском направлении. Когда он помогал эвакуировать раненых товарищей, в окоп сбросили гранату, на которую он лег спиной, вспоминал он в интервью KP.RU .

В июле его подразделение штурмовало позиции ВСУ, но еще до наступления украинские боевики несколько дней накрывали их обстрелами. Бойцы, выдвинувшиеся днем, почти все погибли.

Его группа заходила ближе к ночи и справилась с задачей, но сменить их не могли, поэтому они заняли вражеские позиции и удерживали их. Боевики ВСУ били по ним из минометов и с дронов.

По его словам, раненых было много, но обстрелы мешали эвакуации. Он снял оружие и начал сам вытаскивать бойцов и переносить ближе к лесополосе. Когда вернулся за третьим, его начал преследовать вражеский БПЛА, сбросивший рядом с ним гранату. Взрывом ему перебило сухожилие на голеностопе, а левая нога согнулась ниже колена.

Волков вернулся в окоп за ранеными. Спустя время над ними снова завис дрон.

«И сбрасывает гранату. Я на автомате просто лег на нее спиной. Последнее, что помню: сверху на меня прыгнул командир», — сказал боец.

Когда очнулся, то оказался один. Сослуживцы решили, что он погиб. Нашел его боец из другого подразделения, который на себе его вытащил, преодолев пять километров. Врачи в госпитале смогли сохранить Волкову обе ноги.

Ранее в Ярославской области похоронили останки военного Валерия Богатова, погибшего при выполнении боевой задачи в районе Макеевка. Он вызвал огонь на себя, чтобы спасти товарищей.