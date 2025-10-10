Пуля в распятии и лестница с неба: реальные истории бойцов о необъяснимых чудесах на СВО

Многие бойцы СВО считают, что в зоне боевых действий с ними случаются настоящие чудеса. Пули и осколки не задевают жизненно важных артерий, а военные с тяжелыми ранениями необъяснимым образом вылечиваются. Потом священники, служащие на передовой, рассказывают в проповедях солдатам и простым людям о невероятном чуде. Что именно они говорят, изучила Lenta.ru.

Дополнительная защита в виде икон Современные боевые технологии в зоне СВО иногда противоречат самой идее существования чего-то потустороннего. Несмотря на это, бойцы часто берут с собой на поле боя религиозную атрибутику. Для некоторых солдат она становится чем-то вроде дополнительного обмундирования, защищающего не тело, а душу. Сотни полковых священников снабжают военных нательными крестами, иконами и поясами с молитвами, исповедуют их и освящают технику. Некоторые символы, такие как шевроны со святыми в камуфляже, почти неотличимы от элемента формы. Бойцы используют их по-разному: кто-то носит в нагрудном кармане, другие подкладывают под бронежилет. Существуют и рассказы о том, как эти предметы действительно спасали жизни.

Чудесное спасение крестами и шевронами Участник спецоперации — офицер с позывным Яхта — всегда избегал встреч с полковым священником отцом Павлом. Он не был атеистом, но считал появление батюшек в подразделении дурным знаком. Несмотря на страхи военного, отец Павел смог встретиться с Яхтой и вручить ему шеврон со Спасом Нерукотворным. Боец прикрепил его на бронежилет, а в будущем именно он спас ему жизнь. «На одной из задач под Белогоровкой попали под огонь противника, крупнокалиберной артиллерии <… > Снаряд лег рядом, и большой осколок попал в грудь, как раз в эту икону. Можно сказать, почти ничего не пробил. [Броне-] пластина оказалась целой. На шевроне осталась большая дырка», — заявил он. Другой боец рассказал, что его подчиненный был глубоко верующим и не начинал ни одно дело без молитвы. Во время переправы через Северский Донец он попал под обстрел. «[После атаки ВСУ] я недосчитался одного человека — этого командира штабной машины. Нашли его, он стоял на коленях, держался за живот и плакал. Мы думали, ранили его», — рассказал боец. Однако подчиненный плакал не из-за ранения — он даже не пострадал. В руках военный держал крест. В теле Иисуса Христа оказалась вражеская пуля из снайперской винтовки.

Чудеса священного места Под защитами икон иногда могут оказаться целые города. Так случилось со списком иконы Богородицы «Умягчение злых сердец», которую в 2014 году привезли в Донецк. Говорят, именно она помешала авиаудару ВСУ и помогла бойцам выйти из окружения под Саур-Могилой, после чего в котле оказались уже украинские войска. А иногда не нужны иконы и пояса с псалмами. Как рассказывал участник СВО с позывным Камень, его и товарищей спасло священное место, где когда-то жил полковой священник. «Услышали вдалеке сначала один разрыв, потом второй, а потом я вижу краем глаза: в 20 метрах пролетает вот такое „бревно“ и со свистом врезается в землю», — рассказал он. Он вместе с сослуживцами укрылся в блиндаже. Следующие несколько минут военные ждали, что ракета взорвется. Однако такого не случилось. По мнению бойца, это настоящее чудо. Благодаря тому моменту он поменял отношение к жизни, почувствовал, что его защищает кто-то извне.

Лестница с неба и божественные светлячки Иногда военные видят совсем необъяснимые чудеса. Например, боец с позывным Колесо рассказал священнику о необычном видении во время обстрела. В укрытии он увидел, как по спустившейся с неба лестнице поднимаются его погибшие товарищи. «Все двухсотые, которые были в лесополке, поднялись по ней вверх», — заявил он. Затем боец увидел в небе два лика, мужской и женский. Они обсуждали между собой, что военным нужно было менять дислокацию. И действительно, на следующий день от командиров пришел приказ об отступлении. Похожий случай рассказал архимандрит Мелхиседек (Артюхин) — он связан с военным разведчиком, отправившимся с группой на задание. Во время работы начался минометный обстрел, и боец получил ранение. После этого он увидел склонившихся над ним боевых товарищей. Те спросили, пойдет ли разведчик с ними. «Он говорит: „А вы куда?“ — „Мы на небо“», — процитировал священник слова бойца. Однако военнослужащий не захотел идти с сослуживцами. Тогда те ответили, что придется пойти «по светлячкам». Когда раненый очнулся, то был совершенно один. Рядом действительно порхали светящиеся точки. Он встал, пошел за ними и в результате вышел к российским позициям. «Это невероятно! Со всех сторон были минные поля», — рассказывал Мелхиседек.

Чудесная доставка в госпиталь Еще один российский боец признался, что увидел живое воплощение русского святого. В тот день он получил ранения обеих ног в Курской области. Понял, что эвакуация невозможна, и приготовился к смерти. Внезапно перед военным появился пожилой человек и пообещал доставить в госпиталь. «Через некоторое время он приходит в сознание. Открывает глаза, понимает, что он в госпитале, в Курске. Спрашивает всех, как он сюда попал. Но никто не может ничего вразумительного ему ответить», — рассказал анонимный солдат. Спасшим раненого старцем мог быть родившийся на курской земле святой Серафим Саровский.