МО: старлей Матюшенко с бойцами расчистил проход ВС России через минные поля ВСУ

Командир инженерного взвода старший лейтенант Артем Матюшенко со своими бойцами обеспечил скрытное наступление российских штурмовиков через минно-взрывные заграждения ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Матюшенко грамотно распределил секторы работы для подчиненных. Инженерная группа разделилась на двойки и тройки, а затем скрытно выдвинулась в район выполнения задачи.

«Старший лейтенант Матюшенко руководил действиями подчиненных и вел наблюдение за противником. Благодаря вовремя обнаруженному разведывательному БПЛА противника группа сумела укрыться и не была обнаружена», — уточнили в Минобороны.

Благодаря действиям Матюшенко удалось проделать проход в минных заграждениях. Затем саперы вернулись обратно. Группы штурмовиков атаковали вражеский опорник в глубине обороны, застав противника врасплох.

Ранее командир взвода 7-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Итальянец рассказал, что боевики ВСУ ведут себя подло на Славянском направлении, избегая прямого боеконтакта.