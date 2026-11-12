Бульдог Булка спас военного, который ранее вытащил его из-под завалов

Французский бульдог по кличке Булка помог российским военнослужащим найти под завалами раненого штурмовика Виктора, который ранее спас самого пса. Историю с Херсонского направления сообщила KP.RU .

Военный из Воронежской области обнаружил собаку под обломками разрушенного здания. Бульдог получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти. Бойцы вытащили его, организовали ветеринарную помощь и оставили в подразделении. Кличку Булка пес получил после того, как украл и съел целую буханку хлеба.

Спустя несколько месяцев украинский беспилотник ударил по зданию, за которым укрывался Виктор. Сослуживцы отправились на поиски, а вместе с ними побежал Булка.

Пес начал разгребать обломки лапами. Под завалами обнаружили Виктора. Военные освободили раненого и доставили в госпиталь.

После лечения штурмовик забрал Булку в родное село. Сейчас бульдог живет у его родителей, пока сам Виктор продолжает службу.

Ранее в Сахалинской области собака спасла хозяина от нападения медведя.