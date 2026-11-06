Штурмовик обманул 30 украинских дронов макетом своего же тела
Боец Шкуренко сделал макет своего тела, чтобы спастись от дронов ВСУ
Командир штурмового подразделения 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Андрей Шкуренко соорудил макет мертвого солдата и спасся от 30 украинских дронов. Они приняли имитацию за него. Об этом сообщил ТАСС.
Штурмовик рассказал, как попал под массированную атаку. На него налетели 30 дронов, затем еще три беспилотника «Баба-яга». Для того, чтобы спастись, пришлось проявить смекалку.
«И все это в один момент, я просто не понимал, что делать. Но сообразил. Сделал имитацию, что я якобы все — либо убит, либо ранен», — сказал Шкуренко.
Операторы направили беспилотники на макет, приняв за бойца. Пока они атаковали имитацию человека, выложенную из амуниции, настоящий штурмовик скрылся.
Ранее старший офицер с позывным Верба рассказал, как артиллеристам удается оставаться незамеченными после залпов. Они используют несколько орудий и маскируются.