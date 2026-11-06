Штурмовик обманул 30 украинских дронов макетом своего же тела

Боец Шкуренко сделал макет своего тела, чтобы спастись от дронов ВСУ

Командир штурмового подразделения 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Андрей Шкуренко соорудил макет мертвого солдата и спасся от 30 украинских дронов. Они приняли имитацию за него. Об этом сообщил ТАСС .

Штурмовик рассказал, как попал под массированную атаку. На него налетели 30 дронов, затем еще три беспилотника «Баба-яга». Для того, чтобы спастись, пришлось проявить смекалку.

«И все это в один момент, я просто не понимал, что делать. Но сообразил. Сделал имитацию, что я якобы все — либо убит, либо ранен», — сказал Шкуренко.

Операторы направили беспилотники на макет, приняв за бойца. Пока они атаковали имитацию человека, выложенную из амуниции, настоящий штурмовик скрылся.

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