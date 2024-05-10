Стало известно о наступлении ВС России под Харьковом | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 18:26 Стало известно о наступлении ВС России под Харьковом «Военное дело»: ВС РФ ведут наступление под Харьковом на пяти направлениях РИА «Новости»

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Российские военные приступили к наступлению в Харьковской области по пяти направлениям. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

По информации источника, ВС России также взяли под свой контроль населенный пункт Борисовка. Авторы публикации подчеркнули, что сведения не подтвердили в Минобороны.

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Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале также заявил о продвижении российских сил на Харьковском направлении.

«Есть движение. По позициям и объектам ВСУ на приграничных территориях всю ночь шли тяжелые удары. Ощутимо били сильнее, чем обычно. Тревожно в украинских пабликах. Русская армия, предварительно, освободила село Стрелечья», — добавил он.

Ранее 10 мая в Сети появилась информация, что населенные пункты Гатище и Стрелечья перешли под контроль российских войск.

Минобороны заявляло об освобождении Котляровки и Кисловки в Харьковской области.