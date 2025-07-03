Фестиваль «Ромашковое поле» пройдет в Раменском 13 июля

Раменский муниципальный округ приглашает всех желающих на VIII православный семейный фестиваль «Ромашковое поле», который пройдет 13 июля на территории Покровского храма в селе Карпово. Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности.

В этом году фестиваль «Ромашковое поле» посвящен важной теме духовно-нравственного воспитания детей и развития христианских добродетелей. Организаторы подготовили разнообразную программу, которая позволит гостям не только весело провести время, но и прикоснуться к истокам русской культуры и традициям.

В программе фестиваля творческие мастер-классы, интерактивная программа «Время собирать камни», ярмарка мастеров, обзорные экскурсии с посещением колокольни, русские хороводы, полевая кухня, а также тематические выставки и фотозоны для всей семьи.