Около 70 рабочих мест создаст новое производство здорового питания в Чехове

Компания «Орбита» завершает строительство современного завода площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Чехове, где будут производить продукты здорового питания. В данный момент на объекте ведутся внутренние отделочные работы, установка окон, раздвижных ворот и лестниц, а также монтаж перегородок для разделения производственных зон.

Ранее были выполнены фундамент, металлический каркас, наружные стены из сэндвич-панелей и проложены внешние коммуникации. В ближайшее время планируется подключение внутренних инженерных систем и благоустройство территории с озеленением.

Проект получил поддержку местных властей: под строительство выделен земельный участок площадью один гектар на льготных условиях в рамках программы Московской области «Земля за 1 рубль». Компания арендует землю на три года с возможностью последующего выкупа по сниженной цене — 15% от кадастровой стоимости. Запуск производства запланирован на третий квартал этого года, что позволит создать около 70 новых рабочих мест и увеличить поступления в местный бюджет.

На заводе уже открыто более 50 вакансий, а для подготовки кадров заключены договоры с чеховскими техникумами. Предприятие будет специализироваться на переработке орехов и сухофруктов, а также выпускать здоровые продукты питания и кондитерские изделия.

Кроме «Орбиты», в Чехове успешно работают и развиваются другие крупные компании — «СВОК», «Бюрократ», «Шаттдекор», «Гамма Пласт», «Барри Каллебаут», «Энергомаш», Health Nutrition, «Декор». Они расширяют производственные площади и создают новые рабочие места, способствуя развитию промышленности города.