Путин и Трамп проговорили по телефону почти час

Телефонный разговор президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа длился почти час. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным .

«Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий», — сказал он.

В ходе беседы Путин рассказал Трампу о ходе реализации стамбульских договоренностей гуманитарного характера между Россией и Украиной. При этом они не обсуждали содержание возможного третьего раунда переговоров. Глава государства отметил, что российская сторона продолжает искать переговорное решение украинского конфликта.

Путин отметил, что Россия сыграла непоследнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость.

«Было констатировано, что РФ и США связывают не только союзничество в первой и второй мировых войнах, но и более глубокие исторические корни», — отметил Ушаков.

В завершение разговора Путин и Трамп договорились продолжить общение. Ушаков подчеркнул, что конкретная договоренность об их личной встрече будет достигнута при необходимости. Разговор лидеров был откровенным и шел на одной волне, добавил он.

О предстоящем звонке американского президента Путин объявил во время посещения выставки-конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в национальном центре «Россия». Беседа мировых лидеров была запланирована на 17:00 по московскому времени.