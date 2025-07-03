Запись на занятия в Школе материнства открылась в Солнечногорске

В Школе материнства регулярно в Солнечногорске проходят занятия для будущих и молодых мам. Программа охватывает широкий спектр тем, необходимых для подготовки к рождению ребенка.

В июле школа предлагает программу, которая включает лекции от врачей-неонатологов, медицинских психологов и акушерок. На этих занятиях обсуждаются важные вопросы, касающиеся ухода за новорожденным в первые часы жизни, грудного вскармливания, психологических аспектов беременности и прочее.

«Это отличная возможность получить квалифицированные консультации от специалистов, а также поддержку в беременность и послеродовой период. Школа материнства — важная инициатива, направленная на укрепление здоровья матерей и детей, и мы будем и дальше поддерживать этот проект», — отметил заместитель главы Солнечногорска Максим Барков.

В июле запланированы следующие темы занятий: 3 июля пройдет лекция «Золотой час после родов. Почему так важны первые 60 минут. Уход за новорожденным», которую проведет врач-неонатолог Елена Прокопенко. 10 июля состоится занятие на тему «Страхи и тревожные состояния беременных» с медицинским психологом Юлией Козубай. 17 июля участники обсудят «Предвестники родов. Первые часы после родов» с заведующей акушерским отделением Анной Самко. 24 июля будут рассмотрены две темы: «Анатомо-физиологическое состояние в период беременности. Гигиена беременных. Рациональное питание беременных» с акушеркой Екатериной Безлер и «Грудное вскармливание» с акушеркой Маргаритой Митрофановой.

Занятия проходят каждую неделю по четвергам в 15:00 в женской консультации по адресу: Почтовая улица, 19. Предварительная запись не требуется.