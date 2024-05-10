Спецоперация 10 мая 2024, 13:27 Названы освобожденные российскими войсками села Харьковской области за неделю Минобороны заявило об освобождении Кисловка и Котляровка в Харьковской области РИА «Новости»

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Села Кисловка и Котляровка в Харьковской области перешли под контроль российских войск, благодаря наступлению подразделений «Западной» группировки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что на этом же направлении российские войска нанесли поражение девяти бригадам противника, дислоцированным около сел Стельмаховка и поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике, села Новосадовое Донецкой Народной Республики и населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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Кроме того «Западная» группировка войск за неделю отразила 14 попыток атак со стороны штурмовых групп и бригад национальной гвардии противника около сел Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили 1015 человек личного состава. Также ВСУ потеряли три танка, включая два Leopard, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

За минувшую неделю российские войска также освободили село Новокалиново в Донецкой Народной Республике. В Минобороны отметили, что украинских боевиков выбили из населенного пункта подразделения группировки войск «Центр».