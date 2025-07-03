Психологический лекторий на тему финансов пройдет в Чехове 9 июля

В Центральной библиотеке Чехова 9 июля в 18:00 состоится третья встреча психологического лектория, посвященная теме финансов и нашего отношения к ним. Лекция под названием «Деньги. Что влияет на наши отношения с ними?» поможет разобраться в роли денег в жизни и понять, какие установки могут влиять на финансовое благополучие.

Проект организован Международной Академией Гештальта из Москвы совместно с Центральной библиотекой города Чехов и проводится по средам. Он направлен на доступное и интересное изучение психологии.

Участники узнают, как формируются личные отношения с деньгами, а также смогут выявить внутренние барьеры и ограничения, которые мешают финансовому росту.

Вход свободный, но потребуется предварительная запись. Лекцию проведет Марина Классен — гештальт-терапевт, детский и семейный психолог, преподаватель и супервизор Академии Гештальта. Мероприятие рассчитано на аудиторию 18+.