ВС России освободили населенные пункты Стрелечья и Гатище в Харьковской области | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 11:22 ВС России освободили населенные пункты Стрелечья и Гатище в Харьковской области Российские военные освободили село Стрелечья и н.п. Гатище в Харьковской области РИА «Новости»

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Селе Стрелечья в Харьковской области перешло под контроль российских военных. Об этом сообщил Telegram-канал «Право знать».

«Село Стрелечья перешло полностью под контроль наших войск. Активный штурм продолжается во многих местах. Армейская авиация и ВКС поддерживают наш удар», — отметили в публикации.

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Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)» сообщил, что на Харьковском направлении артиллерия, армейская авиация, РСЗО возобновили артиллерийскую подготовку вдоль всей приграничной зоны.

«Противник в ближайшие часы ожидает ввод основных ударных кулаков армии России», — добавили авторы.

Кроме того, ВС России взяли под свой контроль населенный пункт Гатище, отметил Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Министерство обороны России эту информацию пока что не подтвердило.

Авторы Telegram-канала «Джокер ДНР» обратились к бойцам ВСУ и призвали их не выполнять самоубийственные приказы командования.

«На Харьковском и Донецком направлениях вам поступят самоубийственные приказы. Кого-то обманом заставят стоять насмерть, где и подмоги не будет, и шансов нет. Кому-то прикажут идти в наступление без поддержки артиллерии. Отказывайтесь, иначе все умрете. Сдавайтесь в плен или отступайте», — написали они.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове.