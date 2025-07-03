Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 3 июля

Загруженность дорог в Московской области оценили в шесть баллов вечером 3 июля. Движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными и аккуратными, не превышать скорость, держать дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее Минтранс Подмосковья раскрыл статистику аварийности на дорогах за полгода. Количество погибших и раненных в ДТП снизилось на 4% относительно шести месяцев 2024 года.